Нападение РФ со стороны Беларуси стало ударом в спину: Данилов о подготовке к войне

Август, 22 в 10:41

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 24 февраля наступление России с территории Беларуси никто не ожидал – “это был удар ножом в спину”.

– За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого не будет, – объяснил он.

По его словам, белорусские пограничники также уверяли, что наступления с их стороны не последует.

– Вообще в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны. Мы ожидали, что может быть Донецкое, Луганское направление. Как вариант – Харьковское, но такой агрессии, как 24 февраля, мы не ожидали, – подчеркнул Данилов.

В то же время, секретарь СНБО заверил, что Украина готовилась к войне, однако даже своим родным не сказал, что она будет.

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– Все мои дети, внуки, близкие были здесь. Ни одному человеку в Украине я не сказал, что 24 февраля будет война. Но мы заранее отработали очень много вопросов. И если вы сейчас посмотрите на решения СНБО накануне, то это было не что иное, как подготовка к войне, – добавил он.

Фото: СНБО