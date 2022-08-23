Август, 23 в 13:29

Саммит Крымской платформы состоится 23 августа с участием 60 лидеров разных стран. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой президент Украины Владимир Зеленский.

— Саммит состоится в расширенном виде. К нам присоединились и страны африканского континента, и страны Латинской Америки. Мы будем делать все, чтобы любым путем деоккупировать украинский полуостров Крым. Крымская платформа – прекрасный инструмент по деоккупации Крыма, — отметил глава государства.

Говоря о сотрудничестве с Польшей, президент Украины рассказал, что есть вопросы, где необходима тишина.

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