В саммите Крымской платформы примут участие 60 лидеров разных стран – Зеленский
Саммит Крымской платформы состоится 23 августа с участием 60 лидеров разных стран. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой президент Украины Владимир Зеленский.
— Саммит состоится в расширенном виде. К нам присоединились и страны африканского континента, и страны Латинской Америки. Мы будем делать все, чтобы любым путем деоккупировать украинский полуостров Крым. Крымская платформа – прекрасный инструмент по деоккупации Крыма, — отметил глава государства.
Говоря о сотрудничестве с Польшей, президент Украины рассказал, что есть вопросы, где необходима тишина.
— Но главное, чтобы эту тишину потом услышал наш враг. Говорили об обороне, безопасности, убежище, которое дала Польша нашим детям. Я очень благодарен Польше, которая относится к нам тепло и по-братски, — сказал президент Украины.