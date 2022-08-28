Зеленский собрал силовиков на тайное совещание насчет обстановки на фронте

Август, 28 в 19:34

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На встрече присутствовали руководители Вооруженных Сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны.

Участники совещания в режиме “секретно” заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны.

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— Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины, — говорится в сообщении.

Также было рассмотрено исполнение предварительных приказов Верховного Главнокомандующего.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 28 августа сообщается, что подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продвигаться по всему фронту, однако все безуспешно.

Отмечается, что российская армия продолжает наносить авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.