Украина ожидает четкой позиции Сербии в отношении РФ и санкций ЕС – МИД

Август, 31 в 18:09

Украина рассчитывает на более четкую позицию Сербии как кандидата на членство в Евросоюзе относительно осуждения российской агрессии, а также присоединения к санкциям ЕС.

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, об этом он говорил сегодня на встрече с сербскими журналистами.

– Рассказал им о войне России против Украины, помощи партнеров по восстановлению мира на украинской земле и борьбе с российской пропагандой. Поблагодарил за гуманитарную помощь украинским гражданам со стороны сербского правительства, – подчеркнул он.

По его словам, четкая позиция Сербии закроет простор для маневров Кремля в контексте гибридной войны против Европы.

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Сербия, которая дружит с Россией, отказалась прямо осуждать вторжение РФ в Украину.

В то же время в мае президент страны Александар Вучич заявил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, а также стремится укрепить отношения между государствами.