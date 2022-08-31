Зеленский призвал ЕС заблокировать все российские телеканалы

Август, 31 в 20:03

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам проходящей в Праге ежегодной конференции Forum 2000.

Он, в частности, призвал страны Европейского Союза запретить все российские государственные телеканалы и пропагандистов.

– Ни один российский пропагандист не должен оставаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС, – подчеркнул Зеленский.

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В начале марта Европейский Союз наложил санкции на российские пропагандистские каналы RT/Russia Today и Sputnik из-за войны, развязанной РФ против Украины.

Позже этот список пополнили Rossiya 24, TV center International и RTR Planeta.