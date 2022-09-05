Рада готовит обращение к ЕС относительно запрета выдачи виз россиянам – проект постановления

Сентябрь, 05 в 13:58

Верховная Рада может обратиться к Евросоюзу с требованием ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. В парламенте 5 сентября зарегистрирован проект соответствующего постановления №7733.

Автор инициативы – народный депутат Александр Качура – утверждает, что его поддержали более 30 коллег-депутатов.

– Постановление содержит обращение Верховной Рады Украины к институтам Европейского Союза, парламентам и правительствам его государств-членов, – объяснил политик.

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Сам текст документа (проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к институтам Европейского Союза, парламентам и правительствам его государств-членов об ограничении выдачи шенгенских виз для граждан государства-агрессора – Российской Федерации, – Ред.) пока отсутствует на сайте парламента.

В конце августа главы МИД стран ЕС договорились о приостановке упрощенной процедуры выдачи виз гражданам России. То есть в ЕС не перестанут выдавать визы россиянам, но процесс их получения будет длительнее.