Сентябрь, 06 в 23:34

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и европейских лидеров, которые поддерживают отмену виз для россиян.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении.

По его словам, Россия не раз направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов. Поэтому совершенно недопустимо, что по европейской территории могут ходить туристы, которые в России поддерживают раскол Европы.

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Зеленский отметил важность показать россиянам, что они несут моральную ответственность за войну против Украины и всей Европы.

– На шпиль в Солсбери, на немецкие улицы и склады с оружием в Чехии они уже насмотрелись. Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и поддерживающих их. Кроме моральной стороны вопроса, это также вопрос элементарной безопасности, – заявил Зеленский.

6 сентября народные депутаты поддержали постановление-обращение к институтам Европейского Союза, парламентам и правительствам его государств-членов об ограничении выдачи шенгенских виз для россиян. За соответствующее решение отдали свои голоса 327 нардепов.

Источник: Владимир Зеленский