Сентябрь, 06 в 18:24

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляцию партии Шария и окончательно запретил деятельность политсилы в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ удалось доказать причастность лидера Анатолия Шария и основных функционеров партии к:

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дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине;

распространению антиукраинской пропаганды по изменению конституционного строя насильственным путем, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины;

подрыву государственной безопасности;

пропаганде войны, насилия в условиях военной агрессии России.

Все это послужило причинами запрета партии в Украине.

В СБУ напоминают, что в мае в Испании задержан Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене (ст. 111). Ему также инкриминируют преступления по ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.

Инициирован вопрос об экстрадиции Анатолия Шария в Украину.

В СБУ уверены, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. А еще есть основания полагать, что он действовал по заказу российских структур.

Напомним, 16 июня апелляционный суд Львова принял решение, которым запретил деятельность Партии Шария.