В Украине окончательно запретили партию Шария
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляцию партии Шария и окончательно запретил деятельность политсилы в нашей стране.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ удалось доказать причастность лидера Анатолия Шария и основных функционеров партии к:
- дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине;
- распространению антиукраинской пропаганды по изменению конституционного строя насильственным путем, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины;
- подрыву государственной безопасности;
- пропаганде войны, насилия в условиях военной агрессии России.
Все это послужило причинами запрета партии в Украине.
В СБУ напоминают, что в мае в Испании задержан Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене (ст. 111). Ему также инкриминируют преступления по ст. 161 – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.
Инициирован вопрос об экстрадиции Анатолия Шария в Украину.
В СБУ уверены, что Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. А еще есть основания полагать, что он действовал по заказу российских структур.
Напомним, 16 июня апелляционный суд Львова принял решение, которым запретил деятельность Партии Шария.