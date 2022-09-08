Сентябрь, 08 в 20:48

Президент Владимир Зеленский 8 сентября провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего с участием ряда министров и чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В заседании ставки приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко, глава МВД Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь СНБО Алексей Данилов и заместитель председателя ОПУ Роман Машовец.

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Также в режиме видеосвязи к встрече присоединились: начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования Запад Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук.

На заседании обсудили активные действия наших сил обороны по освобождению временно оккупированных территорий Украины. Кроме того, определили дальнейшие оперативные задания для армии.

Также участники заседания проанализировали состояние материально-технического обеспечения подразделений ВСУ и определили актуальные потребности войск.