Уверить в решительной поддержке Украины: в Киев приехали президент Латвии и премьер Польши

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В Киев с неожиданным визитом прибыл президент Латвии Эгилс Левитс. Об этом он сообщил в социальной сети Twitter.

— Сегодня я в Киеве, чтобы уверить президента Владимира Зеленского в дальнейшей решительной поддержке Украины к победе в этой войне. Латвия поддерживает вас и поможет в восстановлении. Слава Украине, – написал Левитс, прикрепив совместное фото с Зеленским.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26 — Egils Levits (@valstsgriba) September 9, 2022 Сейчас смотрят

Также в Киев 9 сентября с визитом прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Президент Украины поблагодарил Латвию и Польшу за поддержку нашего государства в борьбе за свободу, независимость и суверенитет.

Он отметил, что Латвия и Польша являются стабильными партнерами Украины, оказывающими поддержку в разных сферах: политической, оборонной, гуманитарной, в частности, помогая вынужденно перемещенным лицам.

– Эти государства сделали максимум и дальше делают, демонстрируя историческую поддержку Украины, – констатировал Зеленский.

Глава государства поблагодарил партнеров за помощь в разблокировании макрофинансовой помощи, в частности, первой ее части в объеме €5 млрд, а также за продвижение позиции Украины в ЕС.