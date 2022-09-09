Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Уверить в решительной поддержке Украины: в Киев приехали президент Латвии и премьер Польши

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленський, Левітс та Моравецький
Фото: Офис президента

В Киев с неожиданным визитом прибыл президент Латвии Эгилс Левитс. Об этом он сообщил в социальной сети Twitter.

— Сегодня я в Киеве, чтобы уверить президента Владимира Зеленского в дальнейшей решительной поддержке Украины к победе в этой войне. Латвия поддерживает вас и поможет в восстановлении. Слава Украине, – написал Левитс, прикрепив совместное фото с Зеленским.

Также в Киев 9 сентября с визитом прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Президент Украины поблагодарил Латвию и Польшу за поддержку нашего государства в борьбе за свободу, независимость и суверенитет.

Зеленський і Моравецький

Фото: Офис президента

Он отметил, что Латвия и Польша являются стабильными партнерами Украины, оказывающими поддержку в разных сферах: политической, оборонной, гуманитарной, в частности, помогая вынужденно перемещенным лицам.

– Эти государства сделали максимум и дальше делают, демонстрируя историческую поддержку Украины, – констатировал Зеленский.

Глава государства поблагодарил партнеров за помощь в разблокировании макрофинансовой помощи, в частности, первой ее части в объеме €5 млрд, а также за продвижение позиции Украины в ЕС.

Читайте
Страны Балтии и Польша с 19 сентября запрещают въезд россиянам с шенгенскими визами

Источник: Офис президента
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка