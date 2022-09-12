Сентябрь, 12 в 8:38

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российское полномасштабное вторжение в Украину с обедом, когда агрессор откусывает наши территории по кусочкам.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

— Наша цель — это деоккупация всей нашей территории. Мы просто не можем позволить России продолжать оккупацию, которую она начала в 2014 году. Были пауза, заморозка конфликта, какие-то договоренности и переговоры. Но с того времени россияне нарастили силы и уже сейчас стали двигаться вперед и захватили больше территорий. Их стратегия медленная как обед. Они медленно тебя съедают, кусочек за кусочком. Такой себе русский каннибализм, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не будет просто стоять и смотреть, а будет двигаться вперед.

Сейчас смотрят

Владимир Зеленский уверен, что некоторые страны будут толкать Украину к новым минским переговорам.

— Я хочу, чтобы все поняли, что одно дело — дипломатическое решение, а другое — Минск-2, -3, -5, -10. Это разные вещи, потому что любые минские договоренности — это пустые бумажки, позволяющие России отдохнуть перед новым вторжением, — отметил глава государства.

Президент Украины заявил, что не видит желания Кремля идти на переговоры, а язык ультиматумов Зеленский не собирается принимать.

— На сегодня я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – он (Путин — Ред.) или кто-то другой. Это мой принцип: я не буду разговаривать с теми, кто ставит мне ультиматумы, — решительно заявил президент Владимир Зеленский.

По его мнению, начать переговоры с Россией можно будет только после того, как российская армия полностью выйдет с украинской территории.