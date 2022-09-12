Зеленский рассказал, что бы он сказал Трампу о Путине

Сентябрь, 12 в 9:20

Президент Владимир Зеленский считает, что у бывшего президента США Дональда Трампа было достаточно времени узнать и понять, кто такой Путин на самом деле.

Об этом Зеленский заявил в интервью корреспонденту CNN Фариду Закарии.

— Я думаю, что у него (Дональда Трампа — Ред.) было достаточно времени, много времени понять, кто такой Путин. Я думаю, что он сидел на таком высоком посту, что нельзя было даже не признать, что [Путин] является ценностным противником собственного народа. У него [Трампа] есть вся мощь этой страны — разведданные, данные — для создания психологического профиля, — заявил Владимир Зеленский.

Поэтому президент Украины заявил, что крайне удивлен поведением Трампа даже после начала полномасштабного вторжения России.

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— Возможно, это ему [Трампу] нужно было для продвижения своей внутренней политики, чтобы показать, что он готов найти взаимопонимание с президентом России… Украина в его глазах слишком далека. Но у этой войны нет расстояний, которые она не могла бы преодолеть. Поэтому я считаю, что ему нужно смотреть на ситуацию без, как мы говорим, розовых очков, — предположил Зеленский.

В апреле бывший президент США Дональд Трамп, вслед за действующим – Джо Байденом, – назвал действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа.