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Факты / Україна / Политика

В МИД назвали никчемными попытки РФ быть посредником мира в карабахском конфликте

Марта Бондаренко, редактор ленты
В МИД назвали никчемными попытки РФ быть посредником мира в карабахском конфликте
Фото: Dreamstime

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев воздержаться от посещения Нагорного Карабаха из-за обострения ситуации в регионе.

Об этом Фактам ICTV сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, правительство Украины внимательно следит за происходящим на границе Азербайджана и Армении.

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— Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ, — подчеркнул Николенко.

По его словам, любые посреднические усилия России в поддержании мира ничтожны, поскольку РФ в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства.

Спикер МИД призвал украинцев воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а уже находящимся в регионе — избегать мест военной активности.

Ранее Азербайджан и Армения обвинили друг друга в возобновлении обстрелов спорного региона.

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