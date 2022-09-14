У правительства есть план по поводу переговоров о вступлении в ЕС за два года – Шмыгаль

Сентябрь, 14 в 16:07

Украина может стать членом Европейского Союза через два года, правительство уже разработало план по проведению необходимых переговоров.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Обычно такие переговоры продолжаются 5-7-8 лет. Наша амбиция – сделать это гораздо быстрее, чем через два года, — сказал он.

По словам премьера, достичь этого поможет консенсус общества по европейскому пути страны.

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— Какая еще страна могла ответить на опросник всего за три недели? А для какой период между подачей заявки до получения статуса кандидата длился всего 3 месяца? Однако когда я говорю о возможности очень быстрых переговоров с ЕС, я не только базируюсь на этой скорости. Правительство уже разработало дорожную карту, которая расписывает, как пройти этот путь через два года, фиксирует наши узкие места и определяет, как их пройти. Это и дает мне основания для такого оптимизма, – объяснил Шмыгаль.

Денис Шмигаль уверен, что все необходимые предпосылки для начала переговоров с ЕС будут выполнены Украиной до конца года.

К тому же, в правительстве рассчитывают на поддержку председательствующей в ЕС Чехии. Эти вопросы будут подняты на совместном заседании правительств Украины и Чехии, которое планируется провести в конце октября.