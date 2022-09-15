Сентябрь, 15 в 12:07

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, считает, что для Украины важнейшей организацией является Европейский Союз.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

По его словам, украинцы были правы, когда рисковали ради Европейского Союза в 2013 и 2014 годах.

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— Именно его (Европейского Союза — Ред.) структура позволяет постимперскому государству выживать и процветать. Почти все государства-члены являются постимперскими государствами, независимо от того, были они центром империи или периферией империи. ЕС создает рамки, в которых эти постимперские государства могут процветать – люди могут свободно передвигаться, свободно торговать, вести широкие разговоры об истории, ценностях, — подчеркнул Снайдер.

Он уверен, что Украина должна стать членом ЕС, поскольку это в интересах всех. По его мнению, членство Украины в Евросоюзе сделает нашу страну лучше и избавит от многих проблем.

– С другой стороны, если Россия выиграет эту войну – это прямая угроза для ЕС, потому что она возвращает империализм в центр европейской политики. ЕС является альтернативой империализму, пока единственной, которая действительно успешна. И потому это в интересах ЕС, чтобы Украина выиграла эту войну, равно как Украине нужно присоединиться к ЕС, — заявил Тимоти Снайдер.

По его словам, война России в Украине базируется на лжи. Но американский историк уверен, что Украина победит.

Он поддерживает мнение, что украинцы воюют за другие народы, за Европу, в частности. Эта война является переломным моментом не только для Украины, России или Европы, это переломный момент для идеи демократии в целом.

– Потому что если Россия выиграет, то во имя чего она выиграет? Российская война целиком основана на лжи. Российские принципы в этой войне – антипринципы. Война базируется на серии постоянной лжи. Если они выиграют, это означает, что ложь становится еще более естественной, — подчеркнул Снайдер.

Ранее Тимоти Снайдер во время выступления на Global Media Forum в Бонне провел параллели между Голодомором в Украине 1932-1933 годов, во время которого погибли миллионы украинцев, и событиями 2022 года. По его словам, блокада Украины российскими войсками в ближайшее время может спровоцировать в мире катастрофу глобального голода.