Мэру Чернигова Атрошенко вручили адмипротокол относительно конфликта интересов – ГБР

Сентябрь, 15 в 18:34

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по материалам Государственного бюро расследований вручило мэру Чернигова Владиславу Атрошенко административный протокол, касающийся конфликта интересов.

По данным ГБР, городской голова поручил своему водителю вывезти за границу автомобиль, принадлежащий его жене.

– Это представляло его частный интерес (ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов). В то же время, водителю мэра для этого оформили командировку и выделили из бюджета средства, в том числе и на бензин, – объяснили в Бюро.

В пресс-службе Черниговского горсовета подтвердили, что Атрошенко 15 сентября получил такой протокол от представителей НАПК, однако считают это “инструментом политического давления на местное самоуправление”.

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– Суть претензии – водитель городского головы на автомобиле семьи Владислава Атрошенко во время войны, имея официальное разрешение, пересек государственную границу и вернулся. В этом правоохранители видят конфликт интересов, о котором должен сообщить городской голова, – рассказали в горсовете и обнародовали протокол.

Фото: Чернігівська міськрада