Сентябрь, 15 в 17:51

Во время визита в Киев 15 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Владимиром Зеленским обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

– Мы обсудили немало тем. Но, во-первых, я хочу отметить, что процесс предоставления членства Украине в ЕС движется. Я отмечаю прогресс на этом пути, – сказала она на совместном брифинге по результатам переговоров.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что они договорились работать над тем, чтобы Украина получила доступ к единому рынку ЕС.

В то же время добавила, что вопросов, требующих обработки для большей интеграции Украины в европейскую экономику, еще много.

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Зеленский назвал эти переговоры предметными.

– В частности, обсудили вопросы энергетической безопасности. Мы видим, как российский враг наносит удары по нашим ТЭЦ, другим объектам энергетической инфраструктуры. Это сложные вызовы как для Украины, так и для ЕС. Поэтому всем нам нужно работать вместе, чтобы их преодолеть, – подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня наградил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен орденом Ярослава Мудрого первой ступени.