Победа украинцев на поле боя: посол США о том, что заставит РФ вывести войска
Посол США в Украине Бриджит Бринк считает, что только успехи ВСУ на поле боя заставят Россию вывести свои войска. Это будет означать победу Украины и завершение этой войны.
– Я думаю, эта война закончится, когда Россия выведет войска. Я верю, что украинцы, которые победят на поле боя, помогут Путину это сделать, – сказала она в интервью ICTV.
По ее мнению, последние успехи украинской армии в Харьковской области свидетельствуют о том, что это обязательно произойдет.
Бринк надеется, что с помощью, которую США предоставляют вместе с другими партнерами, Украина будет доминировать на поле боя.
– Мы здесь, потому что мы понимаем, насколько это важно, и мы здесь потому, что президент Байден сказал, что американцы будут поддерживать украинцев столько, сколько нужно, – подчеркнула дипломат.
Полное интервью ICTV посла США в Украине Бриджит Бринк читайте здесь.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.