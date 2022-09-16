Победа украинцев на поле боя: посол США о том, что заставит РФ вывести войска

Сентябрь, 16 в 19:41

Посол США в Украине Бриджит Бринк считает, что только успехи ВСУ на поле боя заставят Россию вывести свои войска. Это будет означать победу Украины и завершение этой войны.

– Я думаю, эта война закончится, когда Россия выведет войска. Я верю, что украинцы, которые победят на поле боя, помогут Путину это сделать, – сказала она в интервью ICTV.

По ее мнению, последние успехи украинской армии в Харьковской области свидетельствуют о том, что это обязательно произойдет.

Бринк надеется, что с помощью, которую США предоставляют вместе с другими партнерами, Украина будет доминировать на поле боя.

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– Мы здесь, потому что мы понимаем, насколько это важно, и мы здесь потому, что президент Байден сказал, что американцы будут поддерживать украинцев столько, сколько нужно, – подчеркнула дипломат.

Полное интервью ICTV посла США в Украине Бриджит Бринк читайте здесь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.