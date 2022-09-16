США должны брать пример с украинцев в их борьбе с российской пропагандой – Бринк
Украинцы проявляют креатив в борьбе с российской пропагандой, поэтому в этом вопросе американцам есть чему у них поучиться, считает посол США в Украине Бриджит Бринк.
В интервью ICTV она заявила, что для американцев свобода слова очень важна, однако власти должны учитывать, как она используется.
– Мы видим это в Украине, если посмотреть, что делает президент Зеленский, его видеообращения, на те вещи, в которых украинцы проявили креатив, как в битве на поле боя, так и в информационном пространстве. Мне кажется, мы многому можем научиться, – подчеркнула Бринк.
По ее словам, США продолжают работать с украинцами, чтобы перенять этот опыт и усилить свою демократию.
– С моей точки зрения, мы как власть можем делать многое для того, чтобы наносить удары не оружием, но не менее важным способом ради противодействия распространению ложной информации, – считает дипломат.
Полное интервью ICTV посла США в Украине Бриджит Бринк читайте здесь.
Фото: U.S. Embassy Slovakia