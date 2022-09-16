США должны брать пример с украинцев в их борьбе с российской пропагандой – Бринк

Сентябрь, 16 в 20:03

Украинцы проявляют креатив в борьбе с российской пропагандой, поэтому в этом вопросе американцам есть чему у них поучиться, считает посол США в Украине Бриджит Бринк.

В интервью ICTV она заявила, что для американцев свобода слова очень важна, однако власти должны учитывать, как она используется.

– Мы видим это в Украине, если посмотреть, что делает президент Зеленский, его видеообращения, на те вещи, в которых украинцы проявили креатив, как в битве на поле боя, так и в информационном пространстве. Мне кажется, мы многому можем научиться, – подчеркнула Бринк.

По ее словам, США продолжают работать с украинцами, чтобы перенять этот опыт и усилить свою демократию.

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– С моей точки зрения, мы как власть можем делать многое для того, чтобы наносить удары не оружием, но не менее важным способом ради противодействия распространению ложной информации, – считает дипломат.

Полное интервью ICTV посла США в Украине Бриджит Бринк читайте здесь.

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Фото: U.S. Embassy Slovakia