У заместителя председателя Верховного суда нашли паспорт РФ, он это отрицает – Схемы

Сентябрь, 16 в 9:43

Заместитель председателя Верховного суда и глава Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдан Львов имеет гражданство РФ, которое он получил еще в 1999 году, однако скрыл этот факт во время конкурса на должность в суде в 2017 году, установили журналисты Схем (Радио Свобода).

Он не указал в анкете, что имеет двойное гражданство, на самом же деле у него есть российский паспорт, утверждают расследователи.

По их данным, достигнув 45-летия в 2012 году, Львов обновил паспорт. Причем в обоих случаях он лично подавал соответствующие заявления в Москве.

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Сам судья в общении с журналистами все отрицал, хотя признал, что подписи на документах очень похожи на оригинал.

Схемы также установили, что у Львова есть двухкомнатная квартира на Ленинградском шоссе в Москве, которой владеют пополам теща и жена, которая также является гражданкой РФ.

– Свою долю в собственности этой квартиры имел раньше и сам судья, но передал ее жене по договору дарения, заключенному 7 июня 2012 года. Записи в официальном реестре недвижимости РФ подтверждают, что сделка была удостоверена по его паспорту гражданина России, – говорится в расследовании.

Однако судья не упоминает эту недвижимость в своей декларации.

Обретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий, поэтому Схемы передали документы председателю Верховного суда Всеволоду Князеву.

Обратились также в СБУ. Там сказали, что “обладают информацией, которая может свидетельствовать о наличии российского гражданства у судьи Богдана Львова” и сейчас работают над получением материалов, которые могут окончательно подтвердить или опровергнуть имеющиеся данные.

Фото: Богдан Львов