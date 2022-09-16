Зеленский утвердил соглашение с Евросоюзом о транспортном безвизе
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Президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал указ, которым утвердил соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Целью этого соглашения является временное облегчение автомобильных грузовых перевозок между Европейским Союзом и Украиной путем предоставления дополнительных упражнений на транзит и перевозку.
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Также соглашение включает упрощение признания водительских документов.
Что соглашение значит для Украины?
- ЕС будет признавать украинские водительские права;
- украинским перевозчикам больше не нужны разрешения для въезда в ЕС (ранее это тормозило экспортные возможности страны);
- отмена пошлин и тарифов на украинские товары.
Соглашение с ЕС о либерализации транзитных и двусторонних перевозок было подписано 29 июня 2022 года.