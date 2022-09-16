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Факты / Україна / Политика

Зеленский утвердил соглашение с Евросоюзом о транспортном безвизе

Марта Бондаренко, редактор ленты
Зеленский утвердил соглашение с Евросоюзом о транспортном безвизе
Фото: Depositphotos

Президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал указ, которым утвердил соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Целью этого соглашения является временное облегчение автомобильных грузовых перевозок между Европейским Союзом и Украиной путем предоставления дополнительных упражнений на транзит и перевозку.

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Также соглашение включает упрощение признания водительских документов.

Что соглашение значит для Украины?

  • ЕС будет признавать украинские водительские права;
  • украинским перевозчикам больше не нужны разрешения для въезда в ЕС (ранее это тормозило экспортные возможности страны);
  • отмена пошлин и тарифов на украинские товары.

Соглашение с ЕС о либерализации транзитных и двусторонних перевозок было подписано 29 июня 2022 года.

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Источник: Офис президента
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