На пенсионные выплаты и соцпомощь: в Украину поступил грант в $1,5 млрд

Сентябрь, 17 в 14:58

В государственный бюджет Украины поступил грант на сумму в $1,5 млрд, который будет направлен на пенсионные выплаты и программы социальной помощи.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, это последний транш с $4,5 млрд от США из Целевого фонда Всемирного банка.

— В государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,5 млрд. Это последний транш с $4,5 млрд от США из Целевого фонда Всемирного банка. Средства будут направлены для возмещения бюджетных расходов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи. Благодарю президента Джо Байдена и США за поддержку Украины, — подчеркнул премьер-министр.

Недавно США обнародовали полный список вооружения, передаваемого Украине для защиты граждан от ракетных обстрелов российской армии. В частности, в пакет помощи входят: более 1,4 тыс. комплексов Stinger, более 8,5 тыс. систем Javelin, 16 РСЗО HIMARS и снаряды к ним.

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По данным Пентагона, всего после 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более $15,1 млрд.