Сентябрь, 20 в 17:48

Цель Украины – это освобождение всех временно оккупированных территорий в границах 1991 года. Киев не рассматривает возможность каких-либо территориальных уступок РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в США, где он принял участие в дискуссии Совета международных отношений (Council on Foreign Relations).

– Ключевым моментом для Украины является восстановление нашей территориальной целостности в международно признанных границах 1991 года. Не может быть никакого соглашения, которое бы базировалось на территориальных уступках со стороны Украины, — подчеркнул Кулеба.

Министр поднял вопрос контрнаступления Вооруженных сил Украины на востоке и юге, во время которого воины освобождают оккупированные РФ территории. Он отметил военную помощь США, в том числе предоставление гаубиц и реактивных артиллерийских систем HIMARS, ставших переломными на поле боя.

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Кулеба добавил, что Киев стремится обеспечить ВСУ всем необходимым вооружением для дальнейших побед над РФ.

Комментируя периодические сигналы Москвы о готовности к переговорам с Украиной, он призвал партнеров обращать внимание на причины подобных заявлений. Ведь в РФ вспомнили о “переговорах” только после серии жестких поражений на поле боя, пытаясь тем самым выиграть время.

Комментируя энергетический кризис и возникшие перед Европой экономические вызовы, Кулеба напомнил, что причиной является вооруженная агрессия РФ, а не Украина или антироссийские санкции. Он призвал правительства стран Европы объяснять это своим гражданам.

Вспомнил Кулеба и о предложениях запустить замороженный российский газопровод Северный поток-2, иногда звучащие в ЕС. Министр посоветовал посмотреть на ситуацию с Северным потоком-1. Москва в последнее время постоянно сокращает или приостанавливает поставки газа в Европу через этот трубопровод.

– Достаточно посмотреть на ситуацию с Северным потоком-1. Канада и Германия решили ослабить определенные ограничения по РФ, и это никоим образом им не помогло. Россия продолжает создавать проблемы со снабжением газа. Предстоит еще много вызовов, но мы будем совместно противостоять им, — заявил глава МИД.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что наше государство сможет вернуться к границам по состоянию на 1991 год уже в следующем году.