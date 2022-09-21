Сентябрь, 20 в 23:19

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США могут оказать давление на страны, которые сторонятся войны в Украине, а могли бы помочь нам вооружением.

Об этом Зеленский сказал в ходе видеообщения во вторник с 42-м президентом США Биллом Клинтоном во время The Global Clinton Initiative.

По словам Зеленского, Украина очень нуждается в тяжелом вооружении и у США есть рычаги давления на те страны, которые пытаются сейчас стоять в стороне от войны.

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— Как можно помочь нам больше? Нужно оказывать давление на некоторые государства в мире, которые могут нам сейчас помочь – у них есть та артиллерия, которая нам нужна, и соответствующее вооружение. И тут США могли бы оказать давление на эти государства, – заявил президент.

По его словам, есть некоторые государства, которые хотят сегодня оставаться в стороне.

— Но нельзя в войне агрессора, в войне колонизаторского государства – России, которая ведет именно такую войну против нас, оккупацию открытую, балансировать между добром и злом. Нужно выбрать сторону. Нельзя быть посредине, — отметил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что страны мира должны признать Россию государством-спонсором терроризма. И это будет самое главное из всех санкций.

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Зеленский уверен, что и здесь у США есть рычаги влияния.

– После того, как Соединенные Штаты Америки дают Украине артиллерию, другие государства нас поддерживают и также передают. Когда США признают Россию государством-спонсором терроризма, другие демократии Европы также будут поддерживать эту инициативу, – подчеркнул Зеленский.

Ранее официальный Вашингтон заявил, что не намерен признавать Россию как государство-спонсора терроризма, добавив, что на практике Соединенные Штаты применят санкции, которые бы соответствовали такому признанию РФ.