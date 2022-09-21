Зеленский призвал США оказать давление на страны, которые могут дать нам вооружение
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США могут оказать давление на страны, которые сторонятся войны в Украине, а могли бы помочь нам вооружением.
Об этом Зеленский сказал в ходе видеообщения во вторник с 42-м президентом США Биллом Клинтоном во время The Global Clinton Initiative.
По словам Зеленского, Украина очень нуждается в тяжелом вооружении и у США есть рычаги давления на те страны, которые пытаются сейчас стоять в стороне от войны.
— Как можно помочь нам больше? Нужно оказывать давление на некоторые государства в мире, которые могут нам сейчас помочь – у них есть та артиллерия, которая нам нужна, и соответствующее вооружение. И тут США могли бы оказать давление на эти государства, – заявил президент.
По его словам, есть некоторые государства, которые хотят сегодня оставаться в стороне.
— Но нельзя в войне агрессора, в войне колонизаторского государства – России, которая ведет именно такую войну против нас, оккупацию открытую, балансировать между добром и злом. Нужно выбрать сторону. Нельзя быть посредине, — отметил Владимир Зеленский.
Президент также подчеркнул, что страны мира должны признать Россию государством-спонсором терроризма. И это будет самое главное из всех санкций.
Зеленский уверен, что и здесь у США есть рычаги влияния.
– После того, как Соединенные Штаты Америки дают Украине артиллерию, другие государства нас поддерживают и также передают. Когда США признают Россию государством-спонсором терроризма, другие демократии Европы также будут поддерживать эту инициативу, – подчеркнул Зеленский.
Ранее официальный Вашингтон заявил, что не намерен признавать Россию как государство-спонсора терроризма, добавив, что на практике Соединенные Штаты применят санкции, которые бы соответствовали такому признанию РФ.