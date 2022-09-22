Многих освобожденных украинских пленных россияне жестоко пытали — Буданов
Ко многим из освобожденных накануне украинских пленных россияне применяли очень жестокие пытки.
Об этом на брифинге рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
По его словам, освобожденные пленные находятся в разном физическом состоянии.
— Есть те, кто физически более или менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент среди тех, кого мы вернули, достаточно велик… Ко многим из них применялись очень жестокие виды пыток, — рассказал начальник ГУР.
В настоящее время часть освобожденных пленных находится в больницах Чернигова и области.
Буданов рассказал, что большинство из освобожденных нуждаются в медицинском лечении, но при этом все нуждаются в психологической реабилитации.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак накануне заявил, что Украина смогла вернуть из РФ 215 пленных военных, среди которых 124 офицера. Среди освобожденных — немало бойцов полка Азов, Нацгвардии, СБУ и морских пехотинцев.
Фото: ГУР Минобороны