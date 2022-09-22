Сентябрь, 22 в 20:50

Ко многим из освобожденных накануне украинских пленных россияне применяли очень жестокие пытки.

Об этом на брифинге рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, освобожденные пленные находятся в разном физическом состоянии.

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— Есть те, кто физически более или менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент среди тех, кого мы вернули, достаточно велик… Ко многим из них применялись очень жестокие виды пыток, — рассказал начальник ГУР.

В настоящее время часть освобожденных пленных находится в больницах Чернигова и области.

Буданов рассказал, что большинство из освобожденных нуждаются в медицинском лечении, но при этом все нуждаются в психологической реабилитации.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак накануне заявил, что Украина смогла вернуть из РФ 215 пленных военных, среди которых 124 офицера. Среди освобожденных — немало бойцов полка Азов, Нацгвардии, СБУ и морских пехотинцев.

Фото: ГУР Минобороны