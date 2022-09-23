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Факты / Україна / Политика

Мы и без ваших танков победим: Зеленский эмоционально дал интервью немецкому изданию

Марта Бондаренко, редактор ленты
Мы и без ваших танков победим: Зеленский эмоционально дал интервью немецкому изданию
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский довольно эмоционально ответил в интервью немецкому изданию Bild о предоставлении Украине тяжелого вооружения для борьбы с российскими оккупантами.

Видеозапись интервью обнародовала Офис президента.

Зеленский во время разговора был очень эмоционален.

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– Вы независимое государство. Если вы не хотите нам давать (вооружение – Ред.) – без оскорблений – не давайте. Но не пытайтесь говорить, что сначала (оружие должно дать – Ред.) Америка, потом Германия, потом будет Польша. Не надо. Каждый должен отвечать за себя, – заявил Зеленский.

По его словам, для украинцев танки и Матадоры (гранатометы MATADOR RGW-90 – Ред.) – это спасение наших людей.

– Мы и без ваших танков победим в этой войне. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы воюем за наши общие ценности. И я бы хотел, чтобы это была наша общая победа, – сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Германия передает ВСУ две ракетные системы залпового огня Mars II и полсотни бронетранспортеров Dingo. Также поедут еще четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000.

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