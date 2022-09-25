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Факты / Україна / Политика

Зеленский россиянам: Ваши жизни не нужны кремлевской власти

Марта Бондаренко, редактор ленты
Зеленский россиянам: Ваши жизни не нужны кремлевской власти
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам по поводу частичной мобилизации, которую сами граждане РФ называют “могилизацией”.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По словам Зеленского, российских командиров не волнуют жизни россиян – им просто нужно заполнить пустые места на фронте. Кем будут заполняться эти места, российскую власть не волнует.

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— Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии. Для вас наступил ключевой момент: именно сейчас решается, закончится ли ваша жизнь, — отметил Владимир Зеленский.

Президент считает, что гражданам РФ лучше не взять повестку, чем погибнуть в Украине военным преступником. Россиянам лучше убежать от преступной мобилизации, чем быть искалеченным и потом предстать перед судом за участие в войне.

— Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, — решительно заявил глава государства.

Зеленский заметил, что без всякого сомнения — Украина победит, а все оккупанты на нашей территории обязательно будут уничтожены.

Источник: Офис президента
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