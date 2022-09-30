Сентябрь, 30 в 15:56

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит ни одного европейского правительства, которое отказалось бы от поддержки Украины.

Об этом Кулеба заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, европейские страны не будут упразднять санкции против России. К тому же страны будут поддерживать Украину, как смогут.

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— Я не вижу ни одного правительства в Европе, которое могло бы себе позволить отказаться от поддержки решений, связанных с Украиной, и пойти в полный игнор… Если одно правительство поставляет нам сейчас танки и снаряды, а придет новое и скажет, что больше не может по политическим причинам поставлять Украине летальное оружие, значит, будем нелетальное от них получать. А потом и к летальному вернемся, – сказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что есть три фактора поддержки Украины.

Первый фактор – это логика консенсусных решений Евросоюза.

— Если ты пытаешься где-то “отпетлять” — с тобой сядут, поговорят, объяснят, предложат какое-нибудь решение, и в результате тебя подгоняют в общую рамку, — объяснил министр.

Второй фактор – это позиция Украины. По словам Кулебы, у Украины сейчас самый высокий в Европе моральный и политический авторитет как государства.

– Своей позицией Украина способна менять позицию других государств, даже если им это не нравится, – отметил глава МИД.

Третий фактор – в наиболее скептически настроенной стране Европы есть четкое понимание, что Путин – это угроза всей Европе.

– Просто не все позволяют себе открыто реализовывать это понимание в политике, даже, условно говоря, премьер-министр (Венгрии) Орбан. Но все они понимают, что такое современная Россия, и понимают, что Европе конец, если она сейчас проиграет. Конец – не в плане развалится, а конец в том, что она будет вынуждена подчиняться воле России в тех или иных вопросах своего развития. А вот этого уже допустить никто категорически не хочет, – уверен Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел заявил, что Россия, с которой воюет Украина, затем также начнет создавать проблемы везде. И это не просто полеты беспилотников и нарушение воздушного пространства самолетами.

Как бы там ни было, но наиболее якобы пророссийски настроенные политики также не хотят повиноваться Путину, считает Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир не будет терпеть риторику России о возможном применении ядерного оружия.