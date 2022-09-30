Рада рассмотрит законопроект о национализации всех активов РФ — Зеленский
На следующем заседании Верховной Рады рассмотрят проект закона о национализации всех российских активов, “который должен значительно упростить эту процедуру”.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 30 сентября по итогам срочного заседания СНБО. Глава государства обратился к народным депутатам с призывом поддержать этот законопроект “без промедлений”.
– Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир, – отметил президент.
СНБО ввел санкции против значимых физических и юридических лиц России. Верховная Рада рассмотрит законопроект о национализации всех российских активов.
— Сегодня же Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций относительно значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины, сообщества демократических народов, – сказал Зеленский.