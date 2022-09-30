Рада рассмотрит законопроект о национализации всех активов РФ — Зеленский

Сентябрь, 30 в 19:16

На следующем заседании Верховной Рады рассмотрят проект закона о национализации всех российских активов, “который должен значительно упростить эту процедуру”.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 30 сентября по итогам срочного заседания СНБО. Глава государства обратился к народным депутатам с призывом поддержать этот законопроект “без промедлений”.

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– Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир, – отметил президент.

СНБО ввел санкции против значимых физических и юридических лиц России. Верховная Рада рассмотрит законопроект о национализации всех российских активов.