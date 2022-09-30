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Факты / Україна / Политика

Рада рассмотрит законопроект о национализации всех активов РФ — Зеленский

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

На следующем заседании Верховной Рады рассмотрят проект закона о национализации всех российских активов, “который должен значительно упростить эту процедуру”.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 30 сентября по итогам срочного заседания СНБО. Глава государства обратился к народным депутатам с призывом поддержать этот законопроект “без промедлений”.

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– Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир, – отметил президент.

СНБО ввел санкции против значимых физических и юридических лиц России. Верховная Рада рассмотрит законопроект о национализации всех российских активов.

— Сегодня же Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций относительно значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины, сообщества демократических народов, – сказал Зеленский.

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