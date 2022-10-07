Октябрь, 07 в 15:32

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал решение Нобелевского комитета, согласно которому лауреатами премии мира с представителями Украины стали представители от России и Беларуси, несмотря на то, что обе эти страны участвуют в боевых действиях против Украинского государства.

Так, Подоляк отметил, что у Нобелевского комитета “однозначно интересное понимание слова “мир”, если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью”.

– Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто “супер”, – отметил советник у себя в Twitter.

Напомним, премию мира от Нобелевского комитета в 2022 году получили украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод, правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация Мемориал.