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Из оккупированных территорий выехало более 115 тыс. украинцев за 2 месяца – Минреинтеграции

Анастасия Гевко, редактор ленты
Из оккупированных территорий выехало более 115 тыс. украинцев за 2 месяца – Минреинтеграции
Фото: Depositphotos

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что более 115 тыс. украинских граждан выехали из особо опасных прифронтовых, временно оккупированных и только что освобожденных территорий, а также – в пределах регионов обязательной эвакуации из Донетчины и Луганщины. 

Такое количество выехавших зафиксировали за последние два месяца.

– Люди эвакуируются, в том числе и из только что оккупированных городов и сел. В частности, из Харьковщины выехало более 15 тыс. граждан. Преимущественно это женщины с детьми, а также пожилые люди и маломобильные, – сказано в сообщении.

Ведомство в очередной раз призывает всех, кто находится на только что освобожденных территориях, с ответственностью относиться к существующей ситуации – в частности, касаемо разрушенной инфраструктуры.

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– Враг до сих пор не оставляет попыток уничтожить все системы жизнеобеспечения, обстреливает освобожденные населенные пункты. Мы все починим и отстроим. Но пока здесь жить опасно. Советую по возможности уехать на зимний период, – сказал замминистра Алексей Бородай.

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