Октябрь, 07 в 15:23

Мир, безопасность и демократия в Европе – это не данность, а задание, требующее определенных шагов и решений от европейских лидеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Европейского Совета.

Он напомнил, что для большинства европейцев Украина – это неотъемлемая часть европейского пространства: пространства свободы, демократии, социального развития и фундаментальных ценностей.

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Глава государства отметил, что в недавнем прошлом, несколько поколений тому назад, нынешнее европейское пространство могло быть не более чем мечтой.

– Европа была континентом раздора, воинственных амбиций, клановости, несвободы, неравенства, бедности. И европейцам приходилось убегать в другие части мира, чтобы просто выжить и реализовать свой потенциал. Европа сделала очень многое, чтобы это все преодолеть. И даже России сейчас не удастся столкнуть наш континент в такое прошлое, — заявил Зеленский.

Он обратил внимание на то, что РФ откровенно стремится нарушить баланс в Европе, тратит на это много сил, средств, ресурсов, спровоцировала полномасштабную войну и ряд кризисов, которые ощущают все европейцы. Речь идет, в частности, о жестком ценовом кризисе из-за манипуляций РФ на энергорынке.

А захват оккупантами Запорожской АЭС поставил Европу перед угрозой радиационной катастрофы.

Зеленский уточнил, что уверенность в необратимости европейского пути дает единство – лидеров, государств, в правовом пространстве, в работе институтов, а также единство “восприятия Европы как задания”.

– Европа будет оставаться именно такой, как сейчас, пока европейцы будут воспринимать то, что имеют, как живут, что получили от предыдущих поколений, не как данность, а как задание. Мир в Европе – это не состояние, а задание. Наши ценности, их распространенность и стойкость – это не данность, а задание. И демократия – это не то, что может быть всегда, потому что есть уже сейчас, а также задание. Социальное развитие, стремление к равенству в разнообразии, которыми Европа отличается от других частей мира, – это тоже не что-то такое, что мы можем просто получить от родителей и передать своим детям, это задание. Безопасность – это тоже не состояние, не данность, не наследство, которое можно получить или передать, а задание, — подчеркнул президент.

Он уточнил, что сохранение европейских ценностей, безопасности и мира постоянно нуждается в новых мнениях, шагах и решениях.

И особенно это актуально сейчас, когда Европу жестоко и на многих уровнях атакует “самое антиевропейское государство современного мира” – Россия.

Президент добавил, что только мужество украинского народа помогло остановить РФ от вторжения в другие страны Европы, например, в страны Балтии, Польшу или Молдову.

Он призвал лидеров Евросоюза усиливать сотрудничество в оборонной сфере, увеличивать поставки оружия и боеприпасов Украине для защиты от агрессии РФ, расширять производство вооружения в Европе.

Кроме того, Зеленский отметил необходимость защиты критической инфраструктуры, особенно после диверсий на газопроводах Северный поток в Балтийском море. Президент уточнил, что сейчас от РФ можно ожидать любых действий, в том числе уничтожения инфраструктуры.

– Мы должны никогда не останавливаться в защите свободы и демократии, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться по крайней мере не меньшим объемом прав и свобод, который у нас есть. И мы должны вкладываться сейчас по максимуму в нашу оборону, безопасность, сотрудничество. Чтобы у любого в мире, у кого может промелькнуть мысль начать антиевропейский курс, навсегда сохранилось осознание, что сила европейского единства – непреодолима, — подытожил Зеленский.

На днях в одном из выступлений Владимир Зеленский подчеркнул: чтобы Россия проиграла, странам Запада необходимо реализовать формулу мира, предложенную Украиной.