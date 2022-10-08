А теперь серьезно: Подоляк назвал возможного организатора взрыва на Крымском мосту

Октябрь, 08 в 17:28

За утренним взрывом на Крымском мосту могут стоять российские спецслужбы и силовые ведомства.

Такое мнение озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

Он отметил, что это может быть следствием противостояния между ФСБ и ЧВК против Минобороны и Генштаба РФ.

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– А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост?

Подоляк также подчеркнул, что взорвавшаяся на мосту фура заехала из РФ.

А тепер серйозно. ФСБ/ПВК намагаються з‘їсти керівництво МО/ГШ. За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер МО зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю – фура заїхала з РФ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста мощный пожар.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, взрыв на Крымском мосту притормозит перебрасывание российских войск на Юг Украины.

По его словам, более 70% обеспечения российских подразделений на Юге происходило именно с территории оккупированного Крыма.