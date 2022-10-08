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Факты / Україна / Политика

А теперь серьезно: Подоляк назвал возможного организатора взрыва на Крымском мосту

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Подоляк про Кримський міст

За утренним взрывом на Крымском мосту могут стоять российские спецслужбы и силовые ведомства.

Такое мнение озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

Он отметил, что это может быть следствием противостояния между ФСБ и ЧВК против Минобороны и Генштаба РФ.

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– А теперь серьезно. ФСБ/ЧВК пытаются съесть руководство МО/ГШ. За мгновение до смены кадров ФСБ идет в нокдаун: просмотрели взрыв на мосту Путина. Теперь МО сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на юге. Пока не очевидно, кто взорвал мост?

Подоляк также подчеркнул, что взорвавшаяся на мосту фура заехала из РФ.

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста мощный пожар.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, взрыв на Крымском мосту притормозит перебрасывание российских войск на Юг Украины.

По его словам, более 70% обеспечения российских подразделений на Юге происходило именно с территории оккупированного Крыма.

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