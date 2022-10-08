Зеленский: Гарантия мира после войны – это привлечение руководства РФ к ответственности

Октябрь, 08 в 16:28

Президент Владимир Зеленский призвал усиливать союзы и сотрудничество, чтобы избавиться от всех видов зависимости от России.

Об этом он заявил в своем выступлении на Черногорском форуме безопасности.

— Должны гарантировать себе достаточное количество и эффективность оружия для полноценной защиты в небе, на земле, на море и в киберпространстве – в этой войне, которую уже ведет Россия против Украины, и в любой новой войне, если Россия захочет распространить боевые действия сейчас или повторить агрессию в будущем.

Зеленский отметил важность санкций против России. Он добавил, что они должны не просто действовать, а регулярно усиливаться, чтобы государство-агрессор не успевало адаптироваться.

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Он поблагодарил всех, кто поддерживает такую ​​политику и всех, кто работает вместе с Украиной для того, чтобы каждый российский убийца и палач получил законное наказание.

— Я не сомневаюсь в победе Украины. Мы можем вернуть мир и свободу всей украинской территории. Успехи наших воинов на передовой это доказывают. Но хочу, чтобы можно было сказать, что не сомневаюсь и в полной безопасности Европы и каждого из наших народов после этой войны. Это тоже возможно. Мы знаем правильные ответы на ключевой вопрос нашего времени, а значит, мир будет.

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что за годы руководитель России и его окружения испытывали полную безнаказанность.

— Они разрушили демократию в своей стране и начали разрушать все вокруг России. Они привыкли воровать то, что им нравится и покупать тех, кто должен был защищать от них национальные интересы того или иного государства. Они начали войну против Украины в 2014 году, потому что почувствовали, что им ничего за это не будет. Это показала им война против Грузии. Они совершили полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, потому что не верят, что мир сможет привлечь их к ответственности.

Он добавил, что привлечь руководство РФ к ответственности означает гарантировать долгосрочность мира после войны в Украине.