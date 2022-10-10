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После массированного ракетного обстрела РФ президент Украины Владимир Зеленский выступит на срочной встрече стран клуба G7.

В Twitter глава государства написал, что договорился об этом с канцлером Германии, председательствующей в этом клубе.

– Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры, – добавил Зеленский.

Домовилися з @OlafScholz, канцлером ????????, яка головує у #G7, про скликання термінового засідання групи. Заплановано мій виступ, у якому розповім про теракти РФ. Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури. Сейчас смотрят — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

По информации Офиса президента, срочное заседание G7 состоится завтра, 11 октября. Будут говорить о закрытии неба над Украиной и усилении санкций против РФ.