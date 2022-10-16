Сербия сообщила, что временно закрывает свое посольство в Украине

Октябрь, 16 в 16:24

Сербия приняла решение временно закрыть свое посольство в Украине. Об этом идет речь на сайте дипломатического представительства.

Отмечается, что решение было принято “с целью обеспечения безопасности своего персонала”.

— Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают работать из Белграда, — говорится в сообщении.

В посольстве также предоставили информацию и контакты для обращений и помощи.

Сейчас смотрят

Для всех граждан Сербии, еще находящихся в Украине, помощь и в следующем периоде будет доступна круглосуточно. Они могут обратиться по телефонам: (+381-11) 3068-888 i (+381-11) 3068-884 или по электронной почте consul@mfa.rs.

Также граждане страны могут обратиться в посольства Сербии в странах, граничащих с Украиной.

МИД Сербии еще 13 февраля рекомендовал своим находящимся в Украине гражданам рассмотреть возможность временно покинуть территорию страны, а тем гражданам, которые планировали путешествие в Украину, отложить поездку.

16 октября посольства Китая и Египта призвали своих граждан, находящихся в нашей стране, как можно быстрее уехать из Украины.

Источник: посольство Сербии в Украине