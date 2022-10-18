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Факты / Україна / Политика

Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Марта Бондаренко, редактор ленты
Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи
Фото: Генштаб ВСУ

Правительство Италии предоставило Украине новый пакет военной помощи.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

По его словам, новый пакет помощи позволит значительно повысить обороноспособность Вооруженных сил Украины против российского врага.

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– Мы очень благодарны правительству Итальянской Республики и министру обороны Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии. Украина высоко ценит вашу поддержку! – написал Резников.

На саммите стран Большой семерки (G7) президент Владимир Зеленский призвал правительства Италии и Франции как можно скорее предоставить Украине зенитные ракетные комплексы SAMP-T, предназначенные для противовоздушной обороны.

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