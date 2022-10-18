Рада увеличила расходы на оборону на 387 млрд грн
Фото: Генштаб ВСУ
Верховная Рада на заседании 18 октября голосами 318 нардепов приняла за основу и в целом законопроект №8126, которым предусмотрено внесение изменений в закон о госбюджете на 2022 год.
В частности, речь идет об увеличении расходов на оброну на 387 млрд грн за счет внутренних заимствований.
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Как распределили средства:
- Минобороны получит около 365,2 млрд грн;
- МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия и ГСЧС) – 12,9 млрд грн;
- Служба безопасности Украины – 3,7 млрд грн;
- Главное управление разведки Минобороны – около 3,2 млрд грн;
- Администрации Госспецсвязи – 1,3 млрд грн;
- Управление государственной охраны – около 600 млн грн;
- Службы внешней разведки – 45 млн грн.