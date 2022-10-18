Рада увеличила расходы на оборону на 387 млрд грн

Октябрь, 18 в 15:02

Верховная Рада на заседании 18 октября голосами 318 нардепов приняла за основу и в целом законопроект №8126, которым предусмотрено внесение изменений в закон о госбюджете на 2022 год.

В частности, речь идет об увеличении расходов на оброну на 387 млрд грн за счет внутренних заимствований.

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Как распределили средства: