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Факты / Україна / Политика

Рада увеличила расходы на оборону на 387 млрд грн

Валентина Летяк, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада на заседании 18 октября голосами 318 нардепов приняла за основу и в целом законопроект №8126, которым предусмотрено внесение изменений в закон о госбюджете на 2022 год.

В частности, речь идет об увеличении расходов на оброну на 387 млрд грн за счет внутренних заимствований.

 

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Как распределили средства:

  • Минобороны получит около 365,2 млрд грн;
  • МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия и ГСЧС) – 12,9 млрд грн;
  • Служба безопасности Украины – 3,7 млрд грн;
  • Главное управление разведки Минобороны – около 3,2 млрд грн;
  • Администрации Госспецсвязи – 1,3 млрд грн;
  • Управление государственной охраны – около 600 млн грн;
  • Службы внешней разведки – 45 млн грн.
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Источник: Верховная Рада
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