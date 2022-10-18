Октябрь, 18 в 13:26

Министерство иностранных дел уверяет, что дипломатические учреждения США, Великобритании, Канады, стран ЕС продолжают функционировать в Украине и никуда не уезжали.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, Россия сейчас пытается всеми силами посеять панику в обществе, потому распространяет фейки о прекращении функционирования иностранных дипломатических представительств в Киеве.

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Последний пример – якобы закрытие посольства Сербии, которое на самом деле выехало из Киева еще в марте.

– Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение — США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие — не сообщали о намерениях уехать за пределы украинской территории. Все на месте, – подчеркнул представитель МИД.

По словам Николенко, из-за того, что Россия продолжает массированный обстрел Украины и Киева в частности, некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы нашего государства. Аналогично поступает и Украина, когда речь идет об угрозе украинцам за рубежом.

– Воспринимаем рекомендации Китая и Египта именно как реагирование на обстрелы Россией Киева 10 октября, – заметил Олег Николенко.

Спикер МИД напомнил, что неделю назад российская армия попала по двум дипломатическим учреждениям в Киеве. Украина со своей стороны будет продолжать прилагать максимальные усилия для защиты дипломатических учреждений в рамках международного права.

Напомним, что 16 октября посольства Китая и Египта призвали своих граждан как можно быстрее уехать из Украины.