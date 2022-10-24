Октябрь, 24 в 8:00

Сегодня, 24 октября, в мире отмечается день Организации Объединенных Наций. В этот день в 1945 году на конференции в Сан-Франциско 51 страна ратифицировала договор о создании ООН. Украина была среди первых подписавших Устав и вошла в группу стран-учредительниц ООН.

ООН объединяет 193 государства, стремящихся к поддержанию мира и международной безопасности, развитию сотрудничества между государствами.

В настоящее время перед Организацией стоит колоссальный вызов – завершение войны в Украине, крупнейшего военного конфликта со времен Второй мировой.

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7 мая 2022 года Совбез ООН единогласно поддержал заявление по факту войны в Украине. В нем отмечалась глубокая обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности.

В дальнейшем в ООН, и сам генсек Антониу Гутерриш, неоднократно выражали “глубокую обеспокоенность” и призывали к прекращению войны в Украине. Но украинцев такие заявления только раздражали, потому что были просто словами.

Факты ICTV разбирались, почему ООН в течение войны доказала свою несостоятельность в разрешении конфликта в современном мире, а Россия до сих пор является ее постоянным членом Совбеза.

Организация Объединенных Наций

Совбез ООН состоит из 15 стран-членов: 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых на два года по географическому признаку. Постоянными членами Совбеза ООН являются США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Все они имеют право вето. Непостоянными членами являются: Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ.

Президент США Джо Байден месяц назад в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Совбез нуждается в расширении количества постоянных и непостоянных членов. Также, по его мнению, постоянным членам следует воздерживаться от применения вето, за исключением действительно чрезвычайных ситуаций. Это важно, чтобы Совбез не терял доверия и был действенным.

Политолог Олег Саакян в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что ООН действительно нуждается в коренном реформировании, однако это может произойти уже после войны в Украине.

— Сегодня уже очевидно, что ООН оказалась неспособной обезопасить мир от военной агрессии: ни отреагировать на нее, ни привлечь к ответственности агрессора, ни остановить агрессию. Коренные изменения в ООН могут произойти, к сожалению, после завершения войны в Украине, — заявил политолог.

А до того времени Украина будет “заложником” недееспособности ООН.

По словам эксперта, сегодня предлагают следующие реформы Организации Объединенных Наций: значительно ограничить использование права вето, чтобы у постоянных членов, которым является РФ, не было возможности манипулировать; увеличить количество постоянных членов Совбеза ООН, поскольку в нем не представлены арабские страны, африканский мир, Латинская Америка и т. д.

– ООН сконцентрировалась на евроатлантической модели. Это тоже нужно реформировать, — отметил Олег Саакян.

Кроме того, принятие решений ООН – процесс забюрократизированный и громоздкий. Мир в настоящее время нуждается в оперативных решениях.

Однако, по мнению политолога, даже если и удастся провести все вышеперечисленные реформы, нет гарантии, что деятельность ООН коренным образом изменится.

— Нас может ожидать либо глубокая реформа после войны, либо приход другой структуры, как в свое время произошло с Лигой Наций (первая международная организация 1919-1946 гг., созданная для разрешения территориальных конфликтов в мире после Первой мировой войны — Ред.). По всей вероятности, ООН может повторить судьбу Лиги Наций, — подчеркнул Олег Саакян.

По его словам, ООН своей несостоятельностью допустила то, что в Европе возникла масштабная война.

Мир ищет ответы, чтобы не допустить “великого геополитического сафари” в других институтах. К примеру, можно увидеть первые кирпичики будущей архитектуры безопасности в заседаниях Рамштайн (заседание 50 стран НАТО и союзников по вопросам обороны Украины — Ред.), считает Олег Саакян.

Также и Евросоюз выходит за рамки своей политико-экономической деятельности.

— ЕС впервые в своей истории внедряет военные программы поддержки Украины… Мир сейчас всеми силами пытается не допустить тотальной войны, ведь понимает, что это дохлая лошадь, с которой нужно спрыгнуть, — подчеркнул политолог Олег Саакян.

Ранее глава комитета по иностранным делам Сената Чехии Павел Фишер также заявил, что ООН нуждается в коренном реформировании, так как агрессор не может блокировать рассмотрение вопросов войны против Украины.