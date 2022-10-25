Октябрь, 25 в 13:57

Россия во время ракетного террора разрушила более трети энергетической отрасли Украины. Агрессор пытается усложнить прохождение зимы для украинцев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в формате онлайн на Международной экспертной конференции по вопросам восстановления и модернизации Украины, которая продолжается в Берлине.

Он отметил, что в результате российского террора разрушены сотни тысяч объектов. Для оккупантов нет разницы: это порт или вокзал, школа или больница, жилой дом или станция техобслуживания автомобилей, завод или пекарня, элеватор с пшеницей или электростанция.

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– Россия уничтожает все это. Уничтожает, чтобы нам было труднее проходить эту зиму, чтобы украинцы дольше не могли оправиться от этой войны. Чтобы вы как можно дольше не могли интегрировать украинский экономический потенциал в общеевропейский. Ракетами и иранскими ударными дронами разрушено более трети одной только энергетической отрасли… И это накануне зимы! Мы все вместе должны этому противостоять, — подчеркнул президент.

Зеленский призвал рассматривать помощь Украине с точки зрения четырех элементов безопасности, необходимых нашему государству: безопасность на земле, в небе, финансовая безопасность и институциональная способность нашего государства.

В ходе выступления президент также обратился к странам Евросоюза с призывом создать финансовый Рамштайн для реконструкции и восстановления экономики Украины. Зеленский уточнил, что Украине немедленно необходимо $17 млрд для восстановления разрушенной инфраструктуры – жилья, больниц, школ, детсадов, транспортной и энергетической инфраструктуры. Однако Киев пока “не получил ни одного цента на скорейшее восстановление”.