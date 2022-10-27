Октябрь, 27 в 18:04

Возможность применения Россией ядерного оружия не зависит от ситуации на поле боя в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Таким образом он ответил на вопрос, может ли поражение РФ в войне, деоккупация Херсона, Донбасса и Крыма спровоцировать Кремль на применение ядерной бомбы.

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– Я считаю, что это не связанные вещи. Если Россия решила применить ядерное оружие, она его применит. Если она не решила это сделать, а это зависит от давления западного мира, она его не применит. Независимо от того, что происходит на поле боя, – подчеркнул президент.

Зеленский дал понять, что ядерный шантаж Кремля не заставит Украину отказаться от освобождения своих территорий. Несмотря на мнение, что успехи украинских войск на поле боя могут привести к ядерной эскалации.

– Так что нам тогда не воевать за нашу землю? Логика такова, что нам тогда нужно сдаться, потому что они, не дай Бог, будут использовать ядерное оружие. Мы не готовы жить с такой логикой, – отметил Зеленский.

Президент добавил, что по этой логике РФ также может пригрозить ядерным оружием, чтобы захватить страны Балтии (Латвию, Литву и Эстонию) и включить их в состав “нового Советского Союза”.

Комментируя фейки РФ, что Украина якобы применит “грязную бомбу”, Зеленский назвал их запугиванием и подготовкой к провокации.

– Мы считаем, что запугивание может быть пустым, потому что они готовят какую-то провокацию. Они могут нанести удары дронами, ракетами по соответствующей инфраструктуре для того, чтобы потом сказать: мы били по ней, потому что там что-то производилось, — объяснил глава государства.

Он уточнил, что таким образом Кремль может попытаться оправдать свои удары по Украине. И эти нарративы направлены как на международное сообщество, так и на российское население.

Зеленский напомнил, что Украина уже обратилась к гендиректору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси и призвала представителей МАГАТЭ срочно поехать на объекты инфраструктуры, на которые намекает РФ, чтобы проверить их.