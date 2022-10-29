Октябрь, 29 в 14:45

Президент Владимир Зеленский рассказал, что сроки завершения полномасштабной войны в Украине зависят от многих факторов.

Об этом он сообщил во время общения со студентами и профессорско-преподавательским составом Йельского университета.

Зеленский отметил, что у украинцев есть мотивация защищать свою страну.

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– Закончить войну в реальности сложно. Это зависит от многих факторов. Мы показали свою стойкость, наш народ. И мы продолжаем… Мы мотивированы тем, что у нас есть, мы это защищаем… Мы идем к цели. И цель будет – будет победа, я уверен, – заявил он.

В то же время Зеленский подчеркнул, что сроки этой победы в войне очень зависят от поддержки стран-партнеров. В связи с этим он поблагодарил США за лидерскую позицию в указанном вопросе.

По словам Зеленского, еще одним важным фактором является отсутствие усталости от войны у мирового сообщества. В этом контексте президент поблагодарил журналистов, которые не дают забыть о ситуации в Украине, и это влияет на решения о поддержке нашего государства. Глава государства уточнил, что эта помощь “должна быть мощной”.

– Также это зависит от общества РФ. А для этого нужно действовать мощно, вместе санкционно на Россию. И тогда их общество будет понимать, что они также несут ответственность за их политический выбор, выбор их лидера, несущего террор в наше государство, — объяснил президент.

Он уточнил, что все перечисленные факторы, влияющие на сроки завершения войны, объединяет один принцип: желание.

– Когда все мы будем желать закончить эту войну победой, эта война закончится как можно скорее. Все зависит от нашей внутренней мотивации… Так что общее желание. Вот от чего это зависит, – сообщил Зеленский.

По его словам, все должны понять, что украинцы сейчас защищают демократические ценности Европы, США и других народов от Азии до Африки.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского