Нельзя вернуться к государству, которое было: Зеленский о приоритетах восстановления Украины

Октябрь, 29 в 17:22

Президент Владимир Зеленский назвал четыре приоритета послевоенного восстановления Украины.

Об этом глава государства проинформировал во время общения со студентами и профессорско-преподавательским составом Йельского университета.

Он напомнил, что есть обширная программа послевоенного восстановления Украины, которой занимаются украинские власти. Первая ее презентация состоялась в июле в швейцарском Лугано, на Конференции по восстановлению Украины.

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Зеленский объяснил, что Киев хочет собрать лучший мировой опыт и программы, а также пригласить лучших архитекторов и ученых, которые будут восстанавливать Украину после победы в войне.

– Нельзя уже вернуться к тому государству, которое было. Послевоенное государство другое, – отметил он.

Зеленский также перечислил приоритеты, которыми будет руководствоваться власть во время восстановления:

1. Первый приоритет – это безопасность, к которой будет другой подход. Речь идет о мощной системе безопасности не только на границах, но и внутри Украины.

– Нам придется жить в других условиях, обстоятельствах. Нам придется жить с границей с РФ. Но мы знаем, на что они способны. Поэтому нам нужно строить мощную систему безопасности – в школах, университетах, магазинах, других институциях, — подчеркнул Зеленский.

2. Второй приоритет – цифровое государство. Президент напомнил, что уже сегодня украинцы сначала из-за пандемии коронавируса, а впоследствии из-за полномасштабной войны научились онлайн работать, строить бизнес, регистрировать и открывать компании, менять профессию и получать образование.

– Мы сегодня видим, что отстроим цифровое государство. У нас есть соответствующее министерство, и большинство государственных услуг уже предоставляются онлайн… Меньше государственного влияния, меньше чиновников – больше онлайн-продукта и онлайн-возможностей, – объяснил Зеленский.

Он заверил, что максимальное количество услуг в Украине будут цифровизированы.

3. Третий приоритет – высокий уровень простоты ведения бизнеса, прозрачный бизнес-климат.

– Это очень важно, потому что Украина сегодня тренд… Так что мы должны сделать все, чтобы не потерять этот тренд и уважение к Украине. И сделать все, чтобы условия для бизнеса были простыми, и чтобы бизнес приезжал в Украину, – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украине нужны инвестиции, поскольку без них невозможно восстановление.

4. Четвертый приоритет – площадка для развития, студенчества и науки. Зеленский объяснил, что в Украине на протяжении всех лет независимости мало времени уделялось науке. Теперь это нужно исправить.

Как известно, 25 октября в Берлине (Германия) прошла Международная экспертная конференция по вопросам восстановления и модернизации Украины. Выступая на ней в формате видеосвязи, Владимир Зеленский рассказал о четырех составляющих помощи Украине, которые касаются безопасности. Речь идет о безопасности в небе, на земле, финансовой безопасности и институциональной способности нашего государства.

Кроме того, он призвал создать финансовый Рамштайн для реконструкции и восстановления украинской экономики.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского