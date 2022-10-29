Октябрь, 29 в 16:22

Президент Владимир Зеленский рассказал, какое именно вооружение сейчас в первую очередь необходимо Украине. Речь идет о системах противовоздушной и противоракетной обороны, танках и авиации.

Об этом глава государства проинформировал во время общения с сенаторами США, студентами и профессорско-преподавательским составом Йельского университета.

Зеленский заявил, что РФ наносит удары по энергетическим объектам Украины. В настоящее время повреждения получило 40% этой инфраструктуры.

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При этом агрессор использует не только ракеты, но и иранские дроны-камикадзе. По словам президента, с 10 октября Россия запустила по территории Украины 400 беспилотников, а с 24 февраля – тысячи ракет.

В связи с этим Зеленский сообщил, что приоритетным является предоставление нашей стране систем ПВО и ПРО.

– Вопрос противовоздушной обороны, противоракетной обороны является самым актуальным. Они (оккупанты, — Ред.) заставляют наших людей не возвращаться из-за границы домой. А для нас это очень важно, чтобы возвращались семьи, а дети пошли в школу, в университеты. Для этого нам нужно их защитить, — отметил он.

Кроме того, глава государства ответил на вопрос сенатора США Ричарда Блюменталя, нужны ли Киеву американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

– Если бы вы нам дали системы Patriot, я бы за ними сам к вам приехал. Для нас это действительно приоритет. И любые системы, если честно, ПВО и ПРО очень важны, – заявил Зеленский, добавив, что они позволят сохранить жизни украинцев.

Президент напомнил, что именно Соединенные Штаты задают тренды по оказанию Украине военной помощи. Когда украинской армии не хватало артиллерии калибра 155-мм, Вашингтон ее предоставил, а после этого и страны Европы. Такая же ситуация была с реактивными системами залпового огня (РСЗО).

В связи с этим Зеленский призвал США открыть такое же окно возможностей и для предоставления Украине современных танков. Киев, в частности, интересуют американские танки Abrams.

– Вопрос танков. К сожалению, США не дали нам танков. Мы очень хотели получить Abrams. И если бы была такая возможность, мы знаем, какие именно европейцы могли бы нам добавить поддержку по бронетехнике и другим танкам. Мы с этим к вам обращаемся, – подчеркнул президент.

Он добавил, что с первых дней полномасштабной войны призывал западных партнеров помочь закрыть небо над Украиной.

– А это ПВО, ПРО и авиация. Именно этого нам и не хватает. Помочь защитить нам наше небо и защитить наших детей. Потому что на земле Россия с нами ничего поделать не может, — подытожил Зеленский.

Накануне Министерство обороны США объявило о новом пакете оборонной помощи для Украины на $275 млн. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерии, а также другое вооружение и техника.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского