Октябрь, 29 в 13:58

Именно сейчас в Украине во время развязанной РФ полномасштабной войны решается глобальная судьба демократии. Агрессор должен проиграть, поскольку от этого зависит как свобода украинцев, так и других народов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения онлайн к сенаторам США, студентам и профессорско-преподавательскому составу Йельского университета.

– Нельзя сбавлять уже достигнутые обороты в сотрудничестве и давать РФ даже малейшую надежду на то, что ее террор может сработать. Именно сейчас и именно в Украине решается, будет ли наша часть мира свободной и демократической. В конце концов так определится и глобальная судьба демократии, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что судьбу демократии должен определять свободный мир, а не РФ вместе со своими сообщниками. Президент также выразил благодарность США за помощь в том, чтобы “украинская демократия выстояла”.

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Зеленский выразил уверенность, что у России нет шансов победить в войне, уничтожить украинцев или любой другой народ. В то же время он отметил, что агрессора нужно остановить как можно скорее.

Зеленский также сообщил, что цель Кремля в войне – уничтожить Украину, украинцев и все украинское.

– Для России это война не только за то, чтобы захватить нашу землю, и не только за то, чтобы сломать нашу независимую государственность, распространив свое имперское влияние. Это несколько больше. Своим террором РФ пытается уничтожить то, что неизменно возрождается в наших людях, несмотря на предыдущие войны, несмотря на приходивших сюда захватчиков, и даже несмотря на кремлевскую политику геноцида против украинцев, которая осуществлялась в XX веке, — рассказал глава государства, добавив, что одним из проявлений такой политики был Голодомор 1932 – 1933 годов.

Он заявил, что, несмотря на это, украинцы сохранили свободолюбие и уверенность, что источником власти в стране является народ, а не царский трон, сила или богатство. И именно этот демократический дух сейчас защищает Украина – не только для себя, но и для других народов.

– Вот где проходит линия фронта. И не только для Украины! Царский трон против свободолюбия. Армия из тех, кто лишен какой-либо свободы за годы правления этого руководства РФ, против сил обороны из тех, кто точно знает, что свобода каждого усиливает всех, – уточнил Зеленский.

Президент рассказал, что РФ приносит на временно оккупированные территории только массовые могилы, пыточные, депортации, фильтрационные лагеря и тотальное ограбление. Оккупанты изымают из библиотек и уничтожают украинские книги, а в школах уничтожают все, что может напоминать об Украине.

Во время российских атак был поврежден 51 украинский университет.

А на блокпостах рашисты заставляют людей раздеваться, чтобы проверить, есть ли у них патриотические татуировки. И даже желто-голубая лента может стать причиной пыток и убийства украинцев. Зеленский уточнил, что уже зафиксированы тысячи таких случаев.

– Почему это все происходит? Потому что украинское – это мишень для РФ. Россия воюет против свободы, уничтожая украинское и украинцев. Именно так они видят это в Кремле – уничтожение народа, а значит, свободы. Они не верят, что можно как-то по-другому покорить Украину, — подчеркнул президент.

Он сообщил, что для РФ единственным методом войны является террор, и именно поэтому Кремль обратился к Ирану за поставками дронов и ракет. В то же время, для украинцев это народная война за свободу.

Зеленский предупредил: вслед за уничтожением всего украинского Россия может попытаться так же уничтожить жизнь других народов от стран Северной Европы до Казахстана. И именно в этом стратегическая угроза агрессии РФ.