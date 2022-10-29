Октябрь, 29 в 15:28

Первым шагом для дипломатических переговоров Украины с РФ должен стать выход всех оккупационных российских войск с территории нашего государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами и профессорско-преподавательским составом Йельского университета.

Он отметил, что Киев сейчас не готов разговаривать с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и с российским режимом, который выступает под “брендом Путин”.

Сейчас смотрят

– Мне в целом уже сложно сказать, кто такой президент Путин или что это. Путин сегодня – это такой круг людей, это военно-политическое руководство под “брендом Путин”, – заявил глава государства.

Зеленский напомнил, что РФ демонстрирует неуважение к суверенитету, свободе украинцев, их выбору, к территориальной целостности Украины. Неуважение, в частности, проявляется в присутствии российских войск на украинской территории и в убийствах, совершаемых рашистами.

– Так что первый должен быть шаг (к переговорам, — Ред.) – нужно выйти с наших территорий, — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что формат переговоров будет зависеть от того, как именно оккупанты покинут нашу страну: самостоятельно или под давлением украинских военных.

– Ты ждешь, пока мы тебя выдавим, – это один шаг для того, чтобы после этого разговаривать. Это один формат диалога, если это будет возможно. А другое дело – ты сам вышел. Это более мягкий подход или переход от войны к дипломатии, – заявил президент.

Он добавил, что в этом вопросе многое зависит от выбора военно-политического руководства РФ. Зеленский обратил внимание, что этот выбор Кремль и его окружение делают именно для своего населения. Ведь от решения официальной Москвы зависит, сколько лет еще россияне будут находиться в изоляции от цивилизованного мира.

– Они выбирают формат диалога уже для своего общества: сколько лет после этой войны оно будет изолировано от цивилизованного мира – 10-20 или 100 лет. Ибо когда у тебя все руки в крови – никто не хочет жать тебе руку, а отмыться очень сложно. Много людей, много жизней, много крови детей на этих руках, — отметил Зеленский.

Как известно, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

30 сентября украинский лидер подчеркнул, что Украина не будет проводить никаких переговоров с РФ, пока ее президентом является Путин.

Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского