Ноябрь, 03 в 11:51

Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления поддержал увольнение министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, решение было принято единогласно.

Впоследствии постановление об увольнении министра зарегистрируют в Раде, где и проголосуют в ближайшее время.

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— Комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления единогласно поддержал заявление о собственной отставке Чернышева А.М. с должности министра развития общин и территорий Украины, – написал Железняк в Telegram.

Сам Алексей Чернышев переходит на работу в НАК Нафтогаз и свой переход аргументировал энергетической безопасностью, за которую он отвечает как глава штаба. Кроме того, после увольнения Чернышева Кабмин может рассматривать вопрос о его потенциальном назначении на должность в Нафтогаз.

Министр развития общин и территорий Чернышев прокомментировал объединение Минрегиона и Мининфраструктуры. По его словам, такая реконфигурация прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств, но пока об этом говорить рано.

Напомним, 1 ноября Кабинет министров уволил Юрия Витренко с должности председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что увольнение Юрия Витренко не повлияет на обеспечение ресурсом потребителей.

Фото: Минрегион