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Факты / Україна / Политика

Комитет Рады одобрил увольнение главы Минрегиона Алексея Чернышева

Марта Бондаренко, редактор ленты
Комитет Рады одобрил увольнение главы Минрегиона Алексея Чернышева

Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления поддержал увольнение министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, решение было принято единогласно.

Впоследствии постановление об увольнении министра зарегистрируют в Раде, где и проголосуют в ближайшее время.

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— Комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления единогласно поддержал заявление о собственной отставке Чернышева А.М. с должности министра развития общин и территорий Украины, – написал Железняк в Telegram.

Сам Алексей Чернышев переходит на работу в НАК Нафтогаз и свой переход аргументировал энергетической безопасностью, за которую он отвечает как глава штаба. Кроме того, после увольнения Чернышева Кабмин может рассматривать вопрос о его потенциальном назначении на должность в Нафтогаз.

Министр развития общин и территорий Чернышев прокомментировал объединение Минрегиона и Мининфраструктуры. По его словам, такая реконфигурация прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств, но пока об этом говорить рано.

Напомним, 1 ноября Кабинет министров уволил Юрия Витренко с должности председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что увольнение Юрия Витренко не повлияет на обеспечение ресурсом потребителей.

Фото: Минрегион

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