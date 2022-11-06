Ноябрь, 06 в 10:54

В правительстве отчитались об уровне зарплат, которые за октябрь получили премьер Денис Шмыгаль и члены Кабинета Министров.

В частности, фактическая заработная плата за октябрь руководителя Правительства Дениса Шмыгаля составила – 61 485,55 грн.

Начисленная премьер-министру заработная плата – 76 379,56 грн: должностной оклад – 54 478,57 грн; заработная плата за время командировки – 21 791,42 грн.

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Сумма удержанных налогов составляла 14 894,01 грн: налог с доходов физических лиц – 13 748,32 грн; военный сбор – 1145,69 грн.

Юлия Свириденко, министр экономики Украины, фактически получила 61509,08 грн зарплаты.

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции за октябрь получила – 61 491,44 грн.

Ирина Верещук, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины за прошлый месяц фактически получила – 61 514,44 грн.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, в октябре получил 61 520,84 грн.

Олег Немчинов, министр Кабинета Министров, в октябре получил 122 038,80 грн.

Александр Ярема, госсекретарь Кабинета Министров получил заработную плату в размере 84 722,91 грн.