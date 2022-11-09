Освобождение Украины от оккупантов: Зеленский собрал очередное заседание Ставки

Ноябрь, 09 в 17:46

Президент Украины Владимир Зеленский собрал очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили освобождение территории страны от российских оккупантов и укрепление государственных границ.

Среди главных тем – ситуация на фронте, координирование действий сил обороны для отбивания атак российской армии и освобождение всей территории Украины от захватчиков.

Участники Ставки также обсудили реализацию мер, направленных на укрепление и защиту государственной границы Украины.

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Отдельно они рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружениями и боеприпасами, а также подготовку украинских защитников к зимнему периоду.

На встрече проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавших в результате массированных атак армии РФ, и меры по противовоздушной защите критической инфраструктуры Украины.

Также были рассмотрены вопросы прохождения зимнего периода и пути минимизации рисков, спровоцированных российской агрессией.

В заседании приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующие войсками оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие глава МВД Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.